Perugia espugna Gubbio ai rigori

Un derby infinito. Oltre 2 ore e mezzo, complici due interruzioni per il guasto all'impianto di illuminazione del Barbetti, per assegnare il 27esimo Memorial Mancini, figura storica del Gubbio Calcio. Ad alzare il Trofeo il Perugia, vittorioso ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 90 minuti. Dell'attaccante italo nigeriano King Udoh in apertura l'occasione più importante del match, bravo Furlan a sventare. Per il resto poche emozioni e grande equilibrio.

Nel servizio di Luca Pisinicca, con il montaggio di Fabio Donati, le interviste ai calciatori Giovanni Giunti e King Udoh, e agli allenatori Francesco Baldini e Piero Braglia