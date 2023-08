Meno rifiuti, più differenziata

Scende la produzione rifiuti e il conferimento in discarica, mentre la raccolta differenziata sale al 68,3% con una crescita dell'1,4%. I dati sono quelli del 2022 relativi alla produzione e gestione dei rifiuti urbani in Umbria, pubblicati da Arpa e rilanciati dall'Auri. La produzione di rifiuti lo scorso anno è diminuita di oltre 3.200 tonnelate rispetto al 2021, mentre i conferimenti in discarica sono calati di 12mila tonnellate. Come detto, la differenziata è cresciuta dell'1,4%. Ma il panorama non è uniforme. A livello di ambiti, infatti, quello che resta più indietro è il numero 3 che comprende Folignate e Spoletino, inchiodato al 56,8%. E anche se incrementa dell'1,5% sul 2021, trascinato dal +3,1% di Spoleto, Foligno (oltre a Orvieto) è l'unico dei 10 comuni più popolosi a fare un passo indietro. A volare è il sub-ambito 4. Il comune più riciclone è Calvi dell'Umbria con 88,7%, seguito da Otricoli e Arrone. Quelli messi peggio i piccoli comuni della Valnerina.

"Molto c'è ancora da fare ma la fotografia della situazione attuale ci è di grande conforto - commenta il presidente di Auri Antonino Ruggiano -, per il quale "gli Umbri continuano ogni anno a differenziare di più, a produrre meno rifiuti e a mandarne meno in discarica". L'altra faccia della medaglia, però, riguarda la qualità della raccolta dell'organico, in progressivo peggioramento. Solo in 23 comuni è risultata di buona qualità (erano 28 nel 2021, 36 nel 2020 e 45 del 2019). Sempre più scivolano in qualità intermedia (ad oggi 52 comuni), mentre per 7 è giudicata scarsa. "Su questo aspetto - sottolinea Ruggiano -, dovremo concentrarci ulteriormente".

