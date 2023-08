Rivalutazione delle pensioni, no al taglio

Cinque cause pilota già avviate su tutto il territorio nazionale contro il taglio della rivalutazione delle pensioni. La Uil pensionati ha già depositato una diffida all'Inps e, a settembre, punta ad ottenere una pronuncia della Corte costituzionale sull'illegittimità dell'articolo 1 comma 309 della legge di bilancio. Quello, cioè, che ha bloccato la rivalutazione delle pensioni superiori a 2.100 euro, ovvero quattro volte il trattamento minimo Inps. I pensionati coinvolti, in Italia, sono circa tre milioni e mezzo. Una battaglia contro l'inflazione, determinante in una regione nella quale l'indice di vecchiaia della popolazione è cresciuto del 42% e - denuncia il sindacato - non viene tutelato il diritto alla salute degli over 65.

Nel servizio di Riccardo Milletti, montato da Gabriele Liberati, le parole della segretaria Uil pensionati Umbria, Elisa Leonardi