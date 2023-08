Sempre meno artigiani in Umbria

Sono un presidio importante sul territorio, sia per i servizi che offrono che per la sicurezza delle nostre città, eppure continua a diminuire il numero degli artigiani presenti in Italia. Perugia per flessione degli artigiani si colloca a metà classifica tra i capoluoghi, -20% negli ultimi dieci anni, mentre l'Umbria è la quinta regione italiana per calo degli artigiani, come rileva l'Ufficio studi della Cgia di Mestre nel suo ultimo report. Erano 32.280 nel 2012, sono 25.744 secondo l'ultimo rilevamento del 2022. Oltre 6.500 in meno.

Significativa la crescita delle dimensioni delle imprese per la nostra regione dove ancora il 99% di queste ha da uno a 50 dipendenti. Se cresce l'attenzione al benessere, siamo purtroppo meno attenti a riparare i nostri beni.

Nel servizio di Gabriele Salari, con il montaggio di Valeria Giulianelli, gli interventi di Roberto Giannangeli, direttore Cna Umbria