Impasse per la Treofan

La lunga estenuante partita a scacchi tra la multinazionale indiana Jindal e i polacchi di Visopack per il trasferimento dello stabilimento Treofan di Terni, sembra non conoscere fine. A maggio l'accordo era stato concluso, ogni aspetto legato a personale e macchinari vagliato. Nel corso dell'estate si è risolto anche il nodo della laccatrice, per la quale si erano incagliate nei mesi scorsi le trattative. La terranno gli indiani e i nuovi proprietari ricorreranno a un altro macchinario per continuare la produzione di film in polipropilene biorientato.

Il disorientamento cresce però di fronte all'attuale impasse. Se la trattativa non si sblocca governo e regione, che si erano fortemente impegnati per la Treofan, dovranno convocare Jindal a un nuovo tavolo ministeriale.

Nel servizio di Gabriele Sala ri l'intervento di Fabrizio Framarini, segretario regionale Femca Cisl