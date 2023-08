La volpe che ama gli umani

Come nella favola del Piccolo Principe, a Miranda, nel Ternano, c'è una volpe che due anni fa si è avvicinata all'uomo e si è lasciata addomesticare. Da allora in paese le hanno dato un nome, Gina, e hanno iniziato a nutrirla. L'uomo fa sempre meno paura a questi animali selvatici, una tendenza che si registra in tutta Europa. Il messaggio che viene trasmesso alla volpe dandole da mangiare è che esiste un modo facile per procurarsi del cibo. Attenzione, avvertono gli esperti, la volpe è e resta un animale selvatico: va osservata sempre a distanza. Non andrebbe nutrita. Gina è bene che rimanga un'eccezione. Al di là delle sue reazioni nei nostri confronti, una volpe che si lascia avvicinare, potrebbe perdere il suo naturale istinto alla predazione con ripercussioni sull'ecosistema naturale.

Nel servizio di Gabriele Salari gli interventi di Rossana e di Mario Isola, ristoratore