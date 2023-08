Scadenze fiscali, niente proroghe

Il 31 luglio è stata l'ultima data utile per il versamento senza o con ridottissime maggiorazioni delle imposte Irpef, Irap e Ires: appuntamento a cui in Umbria sono state chiamate circa 640mila persone fisiche e circa 90mila imprese. Archiviato il lunedì caldo, i commercialisti fanno il punto della situazione, in un anno difficile per i contibuenti. Con i tassi d'interesse sui mutui in costante crescita - l'ultimo aumento è stato dello 0,25% - pagare le tasse diventa sempre più difficile.

I commercialisti segnalano inoltre che il numero di chi non riesce a rispettare le scadenze è in crescita. Per non incorrere in sanzioni importanti, è meglio provvedere entro il mese di agosto anche in caso di rateizzazione. A una situazione già complessa, si è aggiunta la mancata proroga al 21 agosto, che veniva concessa negli ultimi anni. Questo ha comportato una congestione di scadenze per i commercialisti, con possibili ricadute sui contribuenti stessi. Per questo, a livello nazionale, l'Ordine ha chiesto una migliore pianificazione dei tempi per l'assolvimento degli impegni.

Nel servizio di Elisa Marioni, montato da Gabriele Liberati, le parole del presidente dell'Ordine dei commercialisti di Perugia Enrico Guarducci