Sciopero di due ore alla Barry Callebaut

Dalle possibilità di rilancio del polo chimico allo smantellamento dell'impianto di torrefazione del cacao a San Sisto, popoloso quartiere perugino. Scioperano i lavoratori oggi alla fine di ogni turno; in più, c'è stato poi un presidio di fronte ai cancelli dello stabilimento. Sindacati e dipendenti confermano la contrarietà alla decisione della multinazionale Barry Callebaut, che nel 2007 aveva acquistato il sito da Nestlé e che aveva annunciato un investimento sull'impianto di circa un milione e mezzo di euro. Poi la nuova governance a livello europeo avrebbe scelto di non mantenere nello stesso sito impianti integrati di torrefazione e trasformazione, per una questione di sicurezza alimentare.

Nel servizio di Massimo Angeletti, montato da Lorenzo Papi, le parole dei sindacalisti Luca Turcheria (Flai Cgil) e Simone Dezi (Fai Cisl)