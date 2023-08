Gubbio, squadra da completare

King Udoh, 25 anni, italo-nigeriano, di professione attaccante. E' il fiore all'occhiello del mercato rossoblù, visti i numeri importanti delle ultime stagioni: 20 reti con l'Olbia in un campionato e mezzo, 4 in 20 partite con la maglia del Cesena. Se a Udoh si richiede un compito fondamentale, quello di fare gol, a un'altra grande novità in casa Gubbio, il portiere Thomas Vettorel, si chiede di non farli fare.



Innesti importanti, ma a tre settimane esatte dall'inizio del campionato, previsto per il 3 settembre, la squadra di Braglia non è ancora al completo. La presentazione delle maglie per la nuova stagione - svoltasi qualche giorno fa - è stata anche l'occasione per fare il punto con tecnico e presidente sul girone, sulle avversarie ma soprattutto sulle aspettative rossoblù.