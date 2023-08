Piccoli tribunali umbri verso la riapertura

La procura e il tribunale di Orvieto, e poi le sezioni territoriali distaccate di Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Todi. Ci sono anche gli uffici giudiziari umbri cancellati nel 2013 con la razionalizzazione voluta dal governo Monti fra quelli che adesso il Ministero della Giustizia vorrebbe riaprire. Un progetto che da settimane è arrivato sui tavoli della commissione giustizia del Senato con un disegno di legge in cui sono confluite le proposte approvate negli ultimi mesi da buona parte delle Regioni italiane. Compresa l'Umbria. Così, dopo anni di richieste e pressioni, la prospettiva di un ritorno al passato è assolutamente concreta e certificata dallo stesso Guardasigilli Carlo Nordio. Come spiega Marcello Caprio, presidente dell'associazione forense di Orvieto. Toccherebbe a Regioni e Comuni, secondo il progetto, farsi carico dei costi di funzionamento delle strutture mentre sarebbe ovviamente il ministero della Giustizia ad occuparsi del personale, amministrativo e giudiziario. Un impegno che è già stato messo a bilancio nell'ultimo Documento di Economia e Finanza. Un impegno che, però, si scontrerebbe con il problema già grave degli organici, considerando ad esempio che in Umbria oggi mancano oltre 150 impiegati amministrativi. Una situazione, denunciano le associazioni forensi, che non è affatto migliorata con la riforma del governo Monti.

