Arriva il bonus per le neomamme

Sarà pubblicata mercoledì 30 agosto sul sito della Regione Umbria e sul Bollettino Ufficiale Regionale, la graduatoria approvata oggi relativa al 'Bonus neo mamme', il contributo una tantum a fondo perduto di 1200 euro in favore delle madri, lavoratrici - sia dipendenti che autonome - o iscritte al Centro per l'Impiego, con bambini nati tra il 3 giugno 2022 e il 3 giugno 2023. 902 le domande ammesse e finanziate. Sei di queste riceveranno un contributo per richiedente di 2.400 euro in quanto madri di gemelli. Più di un milione di euro, ripetuto per 5 anni, i fondi messi a disposizione. ''Abbiano introdotto e aggiunto a quelle già esistenti questa misura che sarà ripetuta almeno per 5 anni -ha affermato la presidente Donatella Tesei- affinché le mamme possano conciliare al meglio, durante il primo anno di vita del bambino, le nuove esigenze familiari con quelle lavorative". Un provvedimento mirato a contrastare l'inverno demografico che da tempo l'Umbria sta attraversando''. Le graduatorie, come previsto dall'avviso, sono in ordine di ISEE, dal più basso al più alto, e sono finanziate fino a esaurimento dei fondi.

