Guida: "Si possono perdere le partite, non la dignità"

A poco più di due settimane dall'inizio del campionato di Serie B (salvo eventuali rinvii), stamattina incontro in Questura a Terni tra il neo presidente della Ternana, Nicola Guida, e il questore Bruno Failla sui temi della sicurezza allo stadio Liberati. Occasione anche per la prima intervista al proprietario del club rossoverde, che non nasconde le proprie ambizioni e rivolge un appello ai tifosi.

Nel servizio di Antonello Brughini, le parole del presidente Nicola Guida e del questore Bruno Failla