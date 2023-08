Detenuti penalizzati dalla giustizia lenta

Di storture, il garante dei diritti delle persone private della libertà dell'Umbria, ne ha viste molte negli ultimi due anni. Scarcerazioni anticipate, misure meno afflittive della detenzione, permessi premio. Tutti provvedimenti rimasti a prender polvere sulla scrivania di Ernesto Anastasio, giudice del tribunale di Sorveglianza di Perugia. Il magistrato che sognava di fare il poeta, ma ha scelto la toga per non deludere il padre, come ha raccontato alla sezione disciplinare del Csm, ha accumulato un arretrato spaventoso di provvedimenti da quando, nel novembre del 2021, è stato assegnato al capoluogo umbro. Per Caforio parliamo di 800 provvedimenti e 200 di camera di consiglio. Se dietro alle sbarre i detenuti contano i secondi che li separano dalla libertà, veder cadere nel vuoto richieste previste dalla Costituzione, di certo non li aiuta. Ma non sono solo le persone private della libertà a pagare il conto delle inadempienze di Anastasio. Ci sono anche i colleghi del tribunale di Sorveglianza che, da due anni, cercano di tappare i buchi sacrificando anche il tempo libero. Pur avendo informato dell'assurda situazione le magistrature competenti. Nonostante due piani di rientro elaborati dal Presidente per smaltire l'arretrato, Anastasio ha preferito continuare a coltivare interessi letterari. In udienza davanti al Csm, il magistrato poeta ha detto di voler portare a termine i 4 anni previsti dall'incarico a Perugia. Sempre che la sezione disciplinare non decida di applicare un provvedimento che metta fine alla sua esperienza da giudice e gli consenta di dedicarsi a tempo pieno alle rime.

Nel servizio di Dario Tomassini, con il montaggio di Gabriele Liberati, gli interventi di Giuseppe Caforio, Garante dei detenuti Umbria, e di Antonio Minchella, Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia