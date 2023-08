Scuola, le cattedre restano vuote

Nuovo anno scolastico, stesse problematiche. A due settimane dal ritorno in classe in Umbria, previsto il 13 settembre, la macchina organizzativa procede a rilento. Nonostante l'obiettivo ambizioso del ministro, Giuseppe Valditara, di completare l'assegnazione degli incarichi prima del suono della campanella, i numeri sono ancora molto lontani. Non sono ancora stati coperti tutti i posti in ruolo, cioè a tempo indeterminato. Metà di questi docenti deve essere pescata fuori regione. Ma in molti potrebbero rinunciare all'incarico per il blocco della mobilità. Ma a preoccupare è soprattutto la mole di precari che, anche quest'anno, sono chiamati a dare un contributo indispensabile al funzionamento delle scuole umbre. In tutto sono 2.500. E non tutti sono qualificati. Circa 200, infatti, hanno svolto un percorso diverso da quello che prepara al sostegno. Altra spina nel fianco è quella del personale Ata. Ogni anno la carenza diventa più difficile da gestire, ponendo anche il problema della sorveglianza degli alunni. E anche l'accorpamento di più scuole sotto un unico dirigente, disposto ad agosto con la nomina di 17 superpresidi, è un altro punto debole, almeno secondo i sindacati.

Nel servizio di Dario Tomassini, montato da Fabio Donati, l'intervista a Loretta D'Aprile, Uil Scuola