Prosegue il Piano strade del Comune

Sessanta strade da risistemare costituiscono l'obiettivo del Piano strade del Comune di Perugia presentato per il periodo 2023-2024. Il sindaco Andrea Romizi e l'assessore ai lavori pubblici Otello Numerini hanno ricordato che in questa consiliatura si è già provveduto a 140 assi viari principali, per arrivare a 200 con la fine del mandato, con un investimento complessivo di circa 15 milioni, di cui 3 in questo bilancio.



Inoltre con il cantiere comunale, i ripristini e i patti di collaborazione con i cittadini si procederà a risanare e mettere in sicurezza anche altre strade. Anche quest'anno gli obiettivi su cui intervenire sono stati decisi in base a criteri oggettivi, come le condizioni, la sicurezza, le segnalazioni e i sinistri. Soprattutto, il Comune sottolinea che i lavori in corso sono di ricostituzione dei corpi stradali, con interventi in profondità che in alcuni punti raggiungono i 15-20 centimetri, con l'obiettivo di dare al fondo stradale una seria resistenza nel tempo.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, montato da Renato Masiero, le parole dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Perugia, Otello Numerini