Gli appuntamenti del 30 agosto

A Cascia parte oggi il festival del turismo responsabile Itaca, organizzato dal parco culturale ecclesiale "Terre di Pietra e acqua". Fino a domenica trekking e appuntamenti culturali per scoprire e raccontare il territorio.

Stasera alle 21, in piazza del Popolo, a Todi, primo live umbro per Madame. Il concerto rientra nel cartellone del Todi Festival ed è organizzato in collaborazione con Moon in June.

Alle 19, a Vallo di Nera, si terrà la cerimonia di premiazione per il riconoscimento "Città del formaggio". Il titolo verrà consegnato dall'organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi.

Nel cortile di palazzo Ducale, a Gubbio, concerto della No borders jazz orchestra, con ospite Fabrizio Bosso. Per informazioni e biglietti si può contattare il jazz Club Gubbio.