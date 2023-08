Gli appuntamenti culturali del 29 agosto

Al teatro Secci di Terni alle 19.30 il Canto delle pietre, spettacolo con la musica dei Tazenda, il ballo e la recitazione. Un ponte ideale tra i paesaggi della Sardegna e quelli dell'Umbria meridionale.

Alle 21 al monastero di San Biagio a Nocera Umbra il maestro Fabio Afrune con i brani più rappresentativi del genere Arabeske. Interpretazioni di Debussy, Beethoven, Schumann e Skrjabin.

Per Segni Barocchi, gli Amici della Musica di Foligno presentano "L'avida sete", madrigali di Carlo Gesualdo da Venosa, racconto concerto di Sandro Cappelletto in programma alle 21 all'Oratorio del Crocifisso di Foligno.

Alle 21 alla Galleria nazionale dell'Umbria di Perugia "The Same and the other", video installazione che esplora la relazione del corpo dell'artista con il tempo, la conoscenza e la memoria. Prenotazione obbligatoria

Per il Festival delle Nazioni alle 18 a Monte Santa Maria Tiberina il Trio Rigamonti. Alle 21 nella Chiesa di San Domenico di Città di Castello prima italiana per il progetto italo-etiope dell'Atse Tewodros Project