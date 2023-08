Accoltellamento in carcere, allarme dei sindacati

Si fa di nuovo rovente l'aria nel carcere di Capanne a Perugia. Un detenuto di nazionalità tunisina ha aggredito il compagno di cella, ferendolo al collo. Gli ha procurato un taglio netto, ma superficiale, che è stato suturato dai medici: il malcapitato guarirà in dieci giorni. L'aggressore, poi, con un punteruolo ricavato da un frammento di ceramica ha anche colpito di striscio all'addome un agente, costretto a sua volta a passare in infermeria. L'ennesima giornata di ordinaria violenza nel penitenziario umbro si è poi chiusa con la minaccia di un detenuto albanese al medico durante una visita in ambulatorio: lo straniero ha estratto una lama rudimentale e con quella, brandita davanti al, dottore ha preteso la prescrizione di un farmaco. Anche in questo caso l'intervento degli agenti ha evitato il peggio. Il Sappe - Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, il più rappresentativo, attraverso una nota, evidenza come entrambi detenuti violenti provengano da carceri toscane: ennesima conferma a detta del segretario regionale Fabrizio Bonino - del ruolo di “discarica” dell'Umbria, dove il provveditorato interregionale continua a dirottare soggetti problematici e pericolosi. Agosto, quando l'aria si fa irrespirabile e lo stop alle attività formative favorisce l'ozio e alimenta il nervosismo, è tradizionalmente un mese a rischio, anche per i suicidi. In Italia nel 2023 se ne sono avuti 41, l'anno scorso complessivamente 88. Dall'inizio dell'anno, infine, tre detenuti, di età compresa fra 35 e 62 anni, si sono tolti la vita a Terni, mentre un trentaduenne è morto a Perugia per overdose.