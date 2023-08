La cultura non produce valore aggiunto

Umbria patria della cultura? Non sembrerebbe, stando ai parametri economici di produttività e valore aggiunto del sistema produttivo culturale e creativo.

Secondo "Io sono cultura", rapporto annuale di Fondazione Symbola e Unioncamere, la nostra regione è in netto ritardo. Il valore aggiunto realizzato in Umbria in ambito culturale è un miliardo 170mila euro, il 4,7 per cento dell'economia regionale. Un ritardo del 16,1 per cento sul dato medio italiano e del 27 e 7 su quello del centro. Dal 2021 al 2022, il valore aggiunto delle imprese culturali è aumentato in tutta Italia del 6 e 8 per cento, in Umbria solo del 4,1, dato più basso in assoluto.

Per l'occupazione media il divario non è così enorme: il cuore verde, con 19mila 600 lavoratori nel settore, è sotto dell'8 per cento nei confronti del dato italiano e del 18,6 di quello del centro Italia, ma la crescita dell'occupazione fa addirittura segnare un record negativo: in Italia è aumentata del 3 per cento, in Umbria è scesa dello 0,4, anche qui dato peggiore nazionale.

Secondo l'analisi della Camera di Commercio dell'Umbria, il numero delle aziende che producono beni e servizi culturali sono quasi nella media nazionale, con qualche segnale di miglioramento. Tra le imprese più sviluppate editoria e stampa e patrimonio artistico e storico mentre sono meno sviluppate architettura e design, comunicazione, audiovisivo e musica. A far crescere il valore aggiunto umbro, poi, sono soprattutto le imprese non strettamente culturali, quelle cioè che utilizzano la cultura come input per aumentare la loro competitività.

il servizio di Valentina Antonelli, montaggio di Francesco Battistelli