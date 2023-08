Nove colonnine di ricarica elettrica nel tratto umbro dell'A1

Si conclude in Umbria il piano “Free to X” di Autostrade per l'Italia, che ha come obiettivo l'installazione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici su tutta la rete nazionale entro la fine dell'estate. Nove colonnine per auto elettriche sono comparse nel tratto umbro dell'A1 Milano-Napoli. A Fabro Est, Fabro Ovest e Giove Ovest sono state realizzate tre stazioni di ricarica, a distanza di 49 chilometri una dall'altra, che possono supportare fino a 18 auto in contemporanea.

Nel servizio di Erika Baglivo, le immagini dei nuovi impianti