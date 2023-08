Cantieri e disagi

I disagi ci sono, ma l'obiettivo è ambizioso: rigenerare la E45 e la rete stradale umbra portandola a un livello così elevato che l'Anas prevede che non serviranno altri interventi per molti anni. Infatti la strada non viene solo rattoppata, ma viene rifatta del tutto fino a 60 centimetri di profondità. Quello all'altezza di Ponte San Giovanni è il tratto più impattante sulla circolazione stradale, ma con cinque aziende umbre contemporaneamente al lavoro l'Anas è ottimista sulla riduzione dei disagi in tempi brevi. Intanto per la tratta della E45 tra Collestrada e Ponte San Giovanni, che va completata, le notizie sullo svolgimento dei lavori sono buone.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, l'intervista al dirigente Anas Andrea Primicerio.