Più sicurezza per Perugia e per Fontivegge in particolare. In occasione della festa di quartiere Fontivegge and Friends si è recato nella zona della stazione di Perugia anche il Sottosegretario agli interni Emanuele Prisco.

L'obiettivo di Fontivegge and Friends, in piazza del Bacio, tra momenti di incontro, iniziative culturali, attività sportive, mostre, spettacoli, è quello di rivitalizzare il quartiere con un momento di socialità per affermare che è una zona da vivere e non solo di passaggio. Il degrado si combatte con la vivibilità, ma la cronaca racconta anche di una questione sicurezza.

Per il sottosegretario entro la fine dell'anno dovrebbero arrivare 12 ispettori e tra i 10 e i 20 agenti. Inoltre si sta lavorando all'aggiornamento del Patto per Perugia Sicura, che verrà presto firmato qui in città dal Ministro Piantedosi. Intanto con fondi in collaborazione tra governo e enti locali prosegue la riqualificazione delle aree urbane. E a Fontivegge i cittadini rendono visibile la riappropriazione del quartiere attraverso la partecipazione alla kermesse aperta a tutti iniziata venerdì e che proseguirà fino a domenica.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, montato da Francesco Saito, l'intervista al sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco