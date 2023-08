Di pattuglia sulle acque del Trasimeno

Il Lago Trasimeno sotto il sole di Ferragosto accoglie placido i tanti turisti che hanno scelto di raggiungere le sue sponde. A vegliare sulla sicurezza di bagnanti e natanti, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nel giorno di festa. Non solo sulla terra. Per la sicurezza del lago, infatti, l'Arma ha anche una motovedetta, di base a Castiglione del Lago, che vigila tanto sulle rive tanto su quello che accade in acqua, specie in questo giorno in cui bagnanti e barche da diporto aumentano di numero, con l'arrivo sia di numerosi italiani che di molti stranieri. Per garantire una festa serena, i Carabinieri hanno intensificato i servizi di controllo anche a terra. Sono state rafforzate le pattuglie che vigilano per le vie dei centri urbani e dei luoghi turistici. Intensificati anche i controlli lungo le strade, per assicurarsi che tutto scorra liscio. con le vetture dell'arma a verificare soprattutto che non si guidi sotto l'effetto dell'alcol o di sostanze stupefacenti. E intanto il Lago Trasimeno, sentendosi sicuro, si fa ammirare nella sua bellezza.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, l'intervista a Luca Battistella, Comandante Compagnia Carabinieri Città della Pieve.