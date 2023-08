I danni della peronospora

Interventi in favore del settore vitivinicolo sono stati annunciati dal Ministero dell'Agricoltura in seguito alle segnalazioni degli assessorati regionali sulla grave crisi che ha colpito quest'anno il settore. Infatti le forti e prolungate piogge seguite dal caldo torrido non solo hanno creato danni ai vigneti, ma hanno anche favorito la diffusione della peronospora della vite, una malattia che attacca sia le foglie, sia i grappoli. Secondo l'Osservatorio di unione italiana vini, quest'anno in Umbria è atteso un calo della produzione dal 10 al 15 per cento, con punte che potrebbero raggiungere il 30 per cento, e con una diffusione molto diversa sul territorio: in alcune aree umbre, ad esempio, le malattie fungine sono quasi nulle, mentre in altri casi ci sono perdite che vanno verso il 100%, tant'è che in questi appezzamenti non si passerà a raccogliere le uve. In Umbria si registrano ad esempio perdite fino al 70% di sagrantino e merlot. L'assessore regionale all'Agricoltura, Roberto Morroni ha comunicato che nel Decreto Omnibus il Ministero sta inserendo misure urgenti a favore delle imprese agricole che hanno subito attacchi di peronospora e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. è prevista la possibilità di accedere a specifici indennizzi, mediante l'attivazione di un fondo. Pertanto, al fine di semplificare l'iter amministrativo, il servizio regionale competente provvederà a comunicare alle organizzazioni di categoria le modalità per acquisire la stima dei danni su base regionale.

Servizio di Osvaldo Baldacci