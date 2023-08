Un premio per l'Istituto Serafico

“L'opera di Francesca nel Serafico è un'eccellenza a livello mondiale”: le parole del vescovo di Terni mons. Francesco Soddu suggellano l'assegnazione a Francesca Di Maolo - presidente dell'Istituto Serafico di Assisi - del premio "San Valentino-Un gesto d'amore" nella sua 32ma edizione, che a causa del maltempo si è svolta al teatro Secci di Terni, in collaborazione con l'associazione "San Valentino- Un gesto d'amore". Motivazione del premio il grande lavoro svolto con i ragazzi disabili.

Premiata anche Barbara Laconi, sindaco di Sadali, paese sardo di cui San Valentino è il patrono, motivo per cui è stato siglato un patto di amicizia con Terni, Arrone e San Gemini. Per questo la serata di spettacolo è stata dedicata alla Sardegna, con lo spettacolo teatrale Il Canto delle pietre e la suggestiva musica dei Tazenda



il servizio di Osvaldo Baldacci, montaggio di Walter Pasqualini