Primo Palio degli Alfieri

Una competizione tra amici che è un confronto e un'occasione per crescere insieme. Il neonato "palio degli alfieri" a Calvi dell'Umbria prende in qualche modo il posto della Giostra delle Contrade che da qualche anno non si corre più. Stessa atmosfera, stessa collocazione storica nel medioevo. Analoga la suddivisione nelle quattro antiche parti della città: Le Fiamme, Il Castello, La Croce e Il Drago. A sfidarsi i gruppi di sbandieratori. Dietro ad ogni movimento e ad ogni scambio ci sono ore ed ore di allenamenti. E poi la soddisfazione delle tante trasferte, anche all'estero. Nel nome della città e di una tecnica eccezionale. Il palio degli alfieri, il primo, è andato alla contrada La Croce. nella competizione singola si è imposto Simone Pacelli de Le Fiamme, nel gruppo a quattro ha primeggiato il Drago. A decidere tutto una giuria esterna composta dagli Sbandierai degli Uffizi di Firenze.

di Luciana Barbetti, montaggio di Toni Pellerito