Verde in "affido" in cambio di pubblicità

Il Comune di Stroncone affida la cura del verde pubblico tramite bando a cooperative, associazioni, ditte e privati cittadini, che si occuperanno della manutenzione volontariamente. In cambio saranno autorizzati a installare nell’area un cartello di sponsorizzazione. L’adozione del verde esonera dal pagamento degli oneri comunali sulla pubblicità.

Un’iniziativa finalizzata al rispetto dell’ambiente con ricadute anche sociali.

Gli interessati devono presentare una relazione tecnica del progetto, specificando anche quali specie intendono piantare. Il Comune valuterà gli interventi proposti in base alla funzionalità e all’armonizzazione con il contesto del territorio.

Sono preferibili le piante autoctone e quelle che non richiedono manutenzione, facilmente adattabili alle condizioni climatiche del luogo e al traffico.

Nel servizio di Antonio Barillari la voce di Annalisa Spezzi, assessora alla Cultura del Comune di Stroncone