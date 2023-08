Iniziative per i piccoli utenti digitali

DigiSapiens: digitalmente consapevoli, un progetto per formare i bambini a un utilizzo cosciente non solo della rete ma anche di qualsiasi attività e apparecchio digitale.

Nell’ambito del campo estivo alla Passeggiata, tramite il gioco l’Associazione Genitori fornisce ai più piccoli un aspetto educativo riguardo la tecnologia.

Con la caccia al tesoro i bambini hanno trovato nel parco le 150 tessere del grande puzzle di 3 metri che una volta ricomposto raffigura un giovanissimo utente alle prese con i diversi tipi di social. I giovani trascorrono molto del loro tempo fra smartphone e consolle dei videogiochi. L’iniziativa mira a sensibilizzarli per rimanere in controllo delle attività multimediali, sempre con i piedi per terra, senza confondere il reale con il virtuale. Nei prossimi giorni l’AGE terrà un incontro con i genitori per affrontare il delicato tema del rapporto dei figli con la comunicazione digitale.

Nel servizio di Antonio Barillari le interviste a Giacomo Straccini, Progetto Noitecnologici Terni, e Giulia Valentini, psicologa associazione Genitori Terni