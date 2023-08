Terni, piazza della Pace tra degrado e spaccio

Un ex quartiere operario, con prevalenza di giovani famiglie fino agli anni ‘90. Il centro del quartiere Italia è piazza della Pace. Il Comune ha ripristinato la fontana, posizionato fioriere d’acciaio, ma gli olivi sono quasi tutti morti perché non è prevista alcuna irrigazione. La mattina in piazza troviamo solo anziani. Al calar della sera la frequentazione della piazza cambia radicalmente, diventa luogo di spaccio. Succede da anni ma i residenti non ne parlano volentieri.

Nel servizio di Antonio Barillari, le voci dei residenti del quartiere.