Via ai lavori al teatro Verdi di Terni

Partiti i lavori al teatro Verdi di Terni per una spesa di 6 milioni e 65 mila euro per il primo stralcio funzionale. Si procede secondo il cronoprogramma a suo tempo approvato dall'amministrazione comunale e concordato con l'impresa esecutrice, che in questi giorni sta demolendo e rimuovendo gli interni per consentire un recupero differenziato dei materiali. Dall'esterno si vedono porte e strutture di legno accatastate per essere smaltite.

La Soprintendenza ha approvato il progetto vincitore del concorso internazionale di architettura, realizzato da uno studio di Venezia. E' stato escluso il ritorno al teatro ottocentesco di Poletti, distrutto dai bombardamenti e ricostruito nel dopoguerra secondo lo stile moderno degli anni '50. Il Verdi sorge sulle fondamenta del seicentesco palazzo dei Priori, in seguito adibito a forno pubblico, poi demolito negli anni '40 dell'800 per far posto al teatro. Allora Terni faceva parte dello Stato Pontificio e aveva 10 mila abitanti. Non era ancora una città industriale, infatti l'acciaieria sarebbe sorta 40 anni dopo.

Nel servizio di Antonio Barillari, l'intervista a Giovanni Maggi, assessore comunale ai Lavori pubblici.