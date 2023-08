Triplicati gli impianti fotovoltaici

Sono triplicati nei primi sette mesi dell'anno gli allacci di impianti rinnovabili alla rete elettrica: sempre più numerose le imprese e le famiglie che scelgono di dotare case e fabbricati di sistemi che favoriscono l'approvvigionamento sostenibile, nel nome del risparmio e della difesa dell'ambiente. Da gennaio a luglio 2023 in Umbria sono state già 3.607 le nuove connessioni, praticamente lo stesso numero di tutti i 12 mesi dello scorso anno, che era già stato da record. La maggior parte di queste riguardano gli impianti fotovoltaici che nel 2021 erano stati appena un terzo in tutto l'anno solare. Una crescita che riguarda l'intero territorio nazionale: in tutta Italia sono state infatti oltre 220mila, ovvero un numero maggiore di quelle realizzate in tutto il 2022. I dati aggiornati, forniti da Enel, mostrano dunque un trend in continuo aumento, con una crescita esponenziale delle richieste di allaccio alla rete che hanno fatto registrare un +150% con una prevalenza parte dei titolari di impianti di piccole dimensioni.

Servizio di Federica Becchetti, montaggio di Simone Pagani