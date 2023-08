Ternana: il punto su campo e mercato

Tengono banco - nella Ternana, a due settimane dall'inizio del campionato - la situazione del manto erboso del Liberati e il mercato.

Il direttore sportivo Capozucca ha lanciato l'allarme: "La Federazione ha fatto il sopralluogo. In queste condizioni - ha detto il dirigente rossoverde - perderemmo la partita 3-0, come successo al Cosenza anni fa. Per la prima di campionato con la Sampdoria, il 19 agosto - ha sottolineato Capozucca - ci stiamo guardando in giro per cercare un altro campo".

Dochiarazioni preoccupanti.

Dal canto suo, la società che si occupa della manutenzione del prato, tranquillizza tutti, escludendo qualsiasi tipo di problema.

Sul fronte del mercato, la Ternana sta per chiudere per un giovane attaccante del Bologna, Antonio Raimondo, suggerito da Tiago Motta, in grande sintonia con Capozucca.

Nel mirino dei rossoverdi c'è anche Casasola del Perugia.

Intanto sono state presentate le nuove maglie della Ternana per la stagione 2023/24.

il servizio di Antonello Brughini, con il montaggio di Gabriele Liberati