Ternana ancora a secco

Stavolta non subisce reti all'inizio della partita, gioca ancora una volta alla pari con l'avversario (nella fattispecie la Cremonese neo-retrocessa), ma la sostanza non cambia: la Ternana perde la terza gara su tre e resta ultima. Lucarelli, comunque, difende il gruppo. E' soddisfatto della squadra il tecnico livornese, mentre ha qualcosa da ridire sull'ambiente ternano, spesso polemico oltremisura Lucarelli punta il dito anche sulla gestione delle sconfitte: a Terni - dice - il clima è sempre pesante Domenica pomeriggio arriverà il Bari (altro avversario costruito per la serie A). Gara delicatissima.

Servizio di Antonello Brughini