Stasera Ternana-Cremonese

Sulla strada dei rossoverdi (ancora fermi a zero punti) c'è un'altra retrocessa dalla serie A, quella Cremonese che ha stentato nelle prime due giornate di campionato: pareggio casalingo con il Catanzaro e sconfitta sul campo del Bari per la squadra di Ballardini. Che resta comunque una delle favorite per la promozione.

La Ternana - che nel mirino invece ha la permanenza nel torneo cadetto - rivoluzionata rispetto a 3 mesi fa, ha fatto vedere buone cose (contro Sampdoria e Catanzaro); è sempre stata in partita senza subire l'iniziativa degli avversari e, soprattutto, ha messo in vetrina un paio di giovani interessanti come Raimondo e Fitia, ma non ha raccolto punti.

Il momento è delicato. E Lucarelli ne è ampiamente consapevole: rincorrere è sempre particolarmente difficile. Ed è per questo che la gara di stasera già vale tantissimo per Falletti e compagni.

La formazione: tra i pali debutta il brasiliano Brazao, 22 anni, di proprietà dell'Inter; in difesa, Capuano è favorito su Sorensen, mentre a centrocampo dovrebbe toccare a Luperini e Fitia.

La coppia d'attacco sarà formata da capitan Falletti e Raimondo, in prestito dal Bologna.

Federico Dionisi, l'ultimo arrivato in casa rossoverde, 118 reti in serie B, è tra i convocati da Lucarelli

Fischio di inizio - al Liberati - alle ore 20,30

Il servizio di Antonello Brughini, montaggio di Lorenzo Papi