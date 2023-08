La Ternana cade ancora

È la solita (brutta) storia per la Ternana, sconfitta di misura (è il terzo ko in tre partite), quando avrebbe meritato di più (per volontà e coraggio). È mancata - alla squadra di Lucarelli, che stavolta non subisce reti all'inizio - la precisione sotto porta. Prima vittoria in campionato per la Cremonese. Che ringrazia Massimo Coda: suo il guizzo (di testa) al 20' del secondo tempo. L'arbitro annulla il gol per fuorigioco, ma il Var cambia la decisione: non ci sono irregolarità, 0 a 1. Nella prima frazione le occasioni più limpide capitano allo stesso Coda e all'ex Sernicola (Iannarilli è super). Per la Ternana ci provano soprattutto Casasola e Falletti. Parità all'intervallo. Nella ripresa la Cremonese parte a razzo: Coda chiama subito in causa Iannarilli. Raimondo, in diagonale, impegna Sarr. Poi lo stesso Coda sbaglia l'impossibile a tu per con Iannarilli. Al 18' ospiti in 10 per l'espulsione del difensore Ravanelli. E proprio in inferiorità numerica la squadra di Ballardini trova la deviazione vincente. La reazione della Ternana è immediata: Corrado colpisce l'incrocio dei pali, mentre Mantovani costringe Sarr all'intervento salva-tutto... Restano gli applausi del pubblico. Ma la classifica è già preoccupante. E domenica al Liberati arriverà il Bari.

di Antonello Brughini