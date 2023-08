Incentivi economici per i medici di famiglia che accettano di esercitare la professione nelle zone più disagiate della regione, dove non si riesce a sostituire chi va in pensione o di coprire le carenze della guardia medica. È la proposta contenuta in una mozione depositata dal consigliere regionale leghista Carissimi per fronteggiare l'emergenza camici bianchi. L'emergenza riguarda anche e soprattutto la guardia medica.

Nel servizio di Riccardo Milletti, l'intervista a Simonetta Centurione, segretaria FIMMG Umbria