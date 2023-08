Violenze sulla compagna, disposto divieto di avvicinamento

Anni di aggressioni, insulti e vessazioni di vario tipo nei confronti della compagna, prima quando era incinta e poi in presenza del loro bambino. Fino a quando lei, esasperata, ha posto fine alla relazione. Dato che la situazione non si era risolta, anzi, l'ex si faceva sempre più minaccioso (sia per messaggio che di persona), la donna ha trovato la forza per rivolgersi al Commissariato di Foligno, denunciando quella che sembrerebbe l'ennesima storia di un uomo violento e ossessionato dalla propria gelosia. I poliziotti hanno eseguito a carico del diretto interessato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposta dal giudice per le indagini preliminari di Spoleto. L'uomo, 35enne, è indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e non potrà comunicare né con la ex compagna né con il figlioletto. Tra i fatti degni di nota emersi nel corso delle indagini, oltre alle violenze fisiche e verbali, c'è anche un episodio emblematico: in preda all'ira, a un certo punto, l'indagato avrebbe gettato i vestiti della donna nel cassonetto della spazzatura.

di Alessandro Catanzaro, montaggio di Federico Fortunelli