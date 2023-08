Protesta per il payback sui dispositivi sanitari

È un problema che si trascina da mesi quello del cosiddetto payback per i dispositivi sanitari, che prevede che le imprese fornitrici delle aziende sanitarie e ospedaliere (per tutta una serie di prodotti, che vanno dalle mascherine ai pacemaker) siano obbligate a contribuire al 50% delle spese in eccesso messe a bilancio dalla sanità pubblica. La misura, introdotta nel 2015 dal governo Renzi ma rimasta quiescente fino allo scorso anno, quando fu concretamente attivata dal governo Draghi, se applicata in maniera pedissequa rischia di provocare il collasso di un intero sistema. Il debito complessivo, per i soli anni fino al 2018, superava infatti i 2 miliardi: 200 milioni di questi erano a carico delle aziende operative in Umbria. Una questione nazionale, dunque, ma che coinvolge soprattutto le regioni dove la sanità pubblica ha ancora un ruolo centrale. Come la nostra.

La situazione, c'è da dire, si è nel frattempo evoluta. Il governo ha disposto per decreto un rinvio dei pagamenti dovuti al 30 ottobre, e sono state introdotte ulteriori misure tampone. Certo, la questione è ancora lontana dall'essere risolta. Tra queste, la reintroduzione dell'Iva al 22% per tutti i dispositivi medici che, causa emergenza Covid, hanno visto una riduzione dell'imposta al 5% e l'adozione di un payback concordato e fisso, in linea con quanto già avviene per i farmaci.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro le interviste a Vasco Cajarelli della Filcams Cgil e Paolo Palombi, presidente Asfo Umbria. Montaggio di Francesco Saito.