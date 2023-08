Via libera Usa alla carne umbra

Fino ad ora le carni provenienti dall'Umbria e Toscana dovevano subire un processo di lavorazione e stagionatura di almeno 400 giorni prima di essere esportati negli Stati Uniti. Ora, grazie al lavoro del Ministero, delle 2 regioni e delle autorità sanitarie, potranno arrivare direttamente nel mercato americano anche carni di maiale fresche o poco stagionate provenienti da Umbria e Toscana. Superato questo limite di carattere sanitario gli allevatori umbri dovranno lavorare sulla qualità, in sintonia con il marchio Umbria che sempre di più si sta affermando anche in America. Benessere animale equivale a costi maggiori per l'allevatore. Come si concilia con le esigenze di mercato?

Nel servizio di Carlo Cianetti, con il montaggio di Fabio Donati, gli interventi di Matteo Fratini, imprenditore agricolo