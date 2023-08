Il magnetismo di Carmen Consoli

Al pianoro del laghetto di Valsorda risuonano la voce graffiante della “cantantessa” e le note della sua chitarra. La tappa umbra del tour estivo di Carmen Consoli è per Suoni Controvento a Gualdo Tadino. La cantautrice catanese è salita sul palco in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre per un viaggio acustico e raffinato tra pezzi del nuovo album "Volevo Fare la rockstar" e i brani storici più amati, accompagnati da un pubblico attento e coinvolto, nonostante il sole di un pomeriggio agostano. Atmosfera intima a diretto contatto con la natura. Il palco immerso nel silenzio delle colline. Un concerto che è un ritorno alle origini del festival d'arte itinerante attento all'ambiente, arrivato oggi a toccare oltre 20 borghi umbri per eventi in scenari suggestivi. Magnetica, penetrante ed eclettica Carmen Consoli ha mostrato le sue tante anime musicali mettendo d'accordo generazioni e gusti diversi.