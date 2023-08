Sisma, finanziato progetto dell'Unipg

Importante finanziamento in arrivo per l'Università degli studi di Perugia. Il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale si è aggiudicato infatti un Advanced grant nella call 2021 del Fondo italiano per la scienza, promosso dal Ministero dell'università e della ricerca, per un valore di un milione e mezzo.

Su quasi duemila progetti, ne sono stati selezionati solo 47, tra cui appunto Sms-Safest, incentrato sulla ricerca antisismica. Il suo scopo, in particolare, è lo sviluppo di una tecnologia innovativa che permetta di trasformare le costruzioni in muratura (incluse quelle di interesse storico) in sistemi in grado di autodiagnosticare il proprio stato di integrità a seguito di un terremoto. Un progetto, che durerà cinque anni, dotato di respiro internazionale, ma allo stesso tempo legato strettamente alle caratteristiche del territorio e alla sicurezza di chi ci abita.