Carburante a peso d'oro

Agosto, tempo di partenze e tempo di rincari dei carburanti.

L'Umbria si piazza al secondo posto dopo il Lazio tra le regioni dove fare un pieno alla propria automobile diventa un salasso per il portafogli. Un incubo per chi si sta mettendo in strada per raggiungere le località di vacanza.

L'allarme arriva direttamente dall'Unione nazionale dei consumatori. Per la benzina è stato registrato un balzo di quasi 2 centesimi al litro, 90 centesimi in più per un pieno nel giro di pochi giorni. Stesso scenario per il gasolio quando gli automobilisti si trovano a pagare il conto alla pompa di benzina. L'Umbria si piazza dietro al Molise che è in testa alla classifica, con un aumento di 2 euro e 20 a pieno. Un incremento radicale che supera anche gli aumenti registrati nei distributori del Lazio.

Una preoccupazione in più per le famiglie umbre in un'estate rovente dove la corsa ai rincari non sembra arrestarsi. Aumentano beni e generi alimentari, lievitano bollette e mutui. Una vera stangata sul lungo periodo.

I rappresentanti dei consumatori puntano il dito contro il flop dei cartelli esposti ai distributori di benzina con il prezzo medio in bella vista. Pensata come una misura di trasparenza per ridurre o quanto meno per mitigare il rialzo dei prezzi dei carburanti, al momento non sta dando i risultati sperati. La prova appunto è nei conti totali che gli automobilisti si trovano a pagare per fare il pieno alla propria automobile.

Dopo mesi di ribassi iniziati a metà aprile che avevano fatto ben sperare in vista della primavera e dell'estate, questo agosto 2023 si sta rivelando rovente non solo dal punto di vista climatico ma anche sul fronte dei prezzi con il carburante venduto a peso d'oro.

