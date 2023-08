Cannara celebra la 41a festa della cipolla

E' il prodotto distintivo di un intero territorio. Il prodotto d'eccellenza sul quale convergono sforzi e lavorazioni di mesi. Cipolle rosse e dorate, dolci e morbide che a Cannara ormai sono diventate un vero e proprio fiore all'occhiello e un appuntamento fisso che ogni settembre richiama buongustai e curiosi.

Il conto alla rovescia per la 41esima edizione della festa è cominciato, si svolgerà tra un paio di settimane: dal 5 al 10 e dal 12 al 17 settembre.

Una festa che, ogni anno, diventa l'occasione per gli addetti ai lavori di vedere il risultato delle proprie fatiche nei campi.

I coltivatori proprio in questi giorni sono impegnati nelle ultime operazioni. Richiede sforzi e tanta costanza questo tipo di coltivazione che ha origini molto antiche e si è sviluppata grazie alla particolare conformazione del terreno sabbioso-limoso e l'abbondante presenza di acqua nel sottosuolo. Una eccellenza unica definita prodotto agroalimentare tradizionale dal Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali italiano perché si adatta a tutti i palati e a tutti i gusti.

