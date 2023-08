Il fascino della lingua italiana

Quando la cultura si somma alla solidarietà. Quando la voglia di imparare e conoscere supera i confini della lingua.

Una piccola strada che taglia Doglio, via della Rimembranza, e un lungo tavolo. Tre volte alla settimana in questa piccola frazione di Monte Castello di Vibio, 30 anime in inverno che si moltiplicano in estate, si impartiscono lezioni di italiano e letteratura agli stranieri.

Nel servizio di Simona Giampaoli, montaggio di Federico Fortunelli, l'intervista ad Oriana Chiacchiera, ex insegnante di lettere