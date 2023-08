Il viaggio di Abdullai

Abdullai sogna di restare in Italia e far arrivare un giorno anche la mamma rimasta in Guinea. Il suo e il racconto di 8 mesi di viaggio attraverso chilometri di deserto, oltrepassando stati e confini, di fughe, botte e prigionie, malattie, un ricovero a Tunisi fino alla traversata e lo sbarco a Lampedusa. Abdullai da una settimana è ospitato in una struttura a Castel Rigone insieme ad altri 14 ragazzi provenienti dall'Africa e destinati all'Umbria dal programma di accoglienza dell'emergenza sbarchi.

Dietro all'accoglienza ci sono vissuti e storie complesse da gestire, patologie pregresse da affrontare e cure da garantire. Molti hanno perso documenti e contatti con le famiglie di origine. Tutti hanno espresso la volontà di presentare richiesta di protezione internazionale. Perché ognuno di loro sogna un futuro diverso.

Nel servizio di Simona Giampaoli, con montaggio di Sergio Gisti, le interviste a Valentina Pacini e Silvia Rondoni di Arci Solidarietà, e a Matteo Castellani, vicesindaco di Passignano sul Trasimeno