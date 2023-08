Prima mondiale al Festival lirico

Spoleto rende onore al compositore Giacomo Manzoni, critico, saggista, leone d'oro alla carriera nel 2007.

Ad aprire la settantasettesima stagione Lirica Sperimentale due opere del compositore milanese, rispettivamente la prima e l'ultima appena composta su commissione dello Sperimentale: La legge, di cui l'autore ha curato anche il libretto e Gli occhi di Ipazia in prima rappresentazione mondiale.

L'anteprima ieri sera, la magia degli spettacoli da stasera fino a domenica al Teatro Caio Melisso. Kermesse musicale nell'ambito di Accade d'estate a Spoleto in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Il dittico racchiude i due estremi della produzione del compositore le cui opere sono andate più volte in scena alla Scala e che non ha mai nascosto un forte impegno etico-politico.



Nel servizio di Simona Giampaoli, montaggio di Gabriele Liberati, le interviste a Enrico Girardi, Condirettore Artistico Teatro Lirico Sperimentale, e Giacomo Manzoni, compositore.