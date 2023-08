Turisti americani in Umbria imparano a fare il formaggio

Pian di Porto, Todi. Il gruppo arriva da Stati Uniti e Canada per conoscere e scoprire. Sono tutti convinti che prima di mangiare un pezzetto di formaggio bisogna toccarlo, spezzarlo, odorarlo e in ultimo assaggiarlo. È questa la nuova frontiera del turismo esperienziale che mette al centro della vacanza un’avventura autentica in grado di regalare momenti e ricordi irripetibili. E l’Umbria con le sue bellezze offre una vasta gamma di alternative.

In questa azienda, esperienza artigianale trentennale e un centinaio di diversi formaggi in produzione, è stata anche fondata una vera e propria Accademia di caseificazioni. È una formula inedita in Italia con corsi online, soprattutto con l’est Europa e Spagna, per conseguire un attestato e iniziare la produzione di formaggio a casa propria.

Nel servizio di Simona Giampaoli, intervista a Riccardo Marconi, Fondatore Montecristo Academy.