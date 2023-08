A Narni Luci della Ribalta, vetrina per giovani talenti

Giovani musicisti da tutto il mondo si ritrovano per dieci giorni, per suonare assieme e condividere esperienze al Festival Internazionale Luci della Ribalta organizzato per il 13° anno a Narni dalla Associazione Mozart Italia, sede di Terni. Ma il festival è anche un vero e proprio trampolino di lancio internazionale; una vetrina per giovani talenti. Alcuni di loro hanno dato vita ieri sera al Gran Galà all'auditorium Bortolotti a San Domenico creando l'ensamble dell'International Festival Luci della Ribalta. Stasera nella corte del palazzo comunale, concerto di musica da camera dedicato al maestro Renato Chiesa. Altri sei eventi tra domani e domenica con il gran finale della Festa musicale.

Nel servizio di Luca Ginetto, montaggio di Lorenzo Papi, le interviste a Sandro Franco, Comitato organizzatore Luci della Ribalta, e Anais Lee, Presidente e Direttrice Artistica Associazione Mozart Italia Terni