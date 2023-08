Inflazione, Umbria seconda per i rincari

Solo la Liguria, tra le regioni italiane, è più cara dell'Umbria. Lo certifica l'Istat che oggi ha diffuso i dati relativi all'inflazione di luglio scorporati per regione. I prezzi al consumo calano rispetto alla precedente rilevazione, passando dal 7,2% di giugno a 6,7% di luglio, ma il dato rimane uno dei più alti a livello nazionale. Aumenti del costo della vita che - secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori - comporteranno una spesa aggiuntiva annua per le famiglie umbre con 4 componenti di 2.150 Euro. La stangata per i nuclei composti da tre persone sarà invece di 1.850 Euro, mentre per quelli di due persone la spesa aggiuntiva sarà di 1.440 Euro all'anno.

Nella classifica dei capoluoghi di regione e delle città con più di 150mila abitanti in cui i prezzi sono più alti, Perugia si trova al secondo gradino del podio dopo Genova. L'inflazione, nel mese di luglio 2023, si attesta al 6,9%, in calo rispetto al mese precedente, ma ancora sopra alla media italiana del 5,9%. La discesa dei prezzi, secondo l'istituto nazionale di statistica, è dovuta soprattutto al rallentamento della crescita dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti, dei beni energetici non regolamentati (carburanti, combustibili ed energia elettrica nel libero mercato) e degli alimenti lavorati.