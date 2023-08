Una Notte Bianca alla riscoperta di Castiglione

Quando il lago si ferma accarezzato da un caldo tramonto di fine estate. E' questo il momento perfetto può iniziare la Notte bianca di Castiglione del Lago. Non ci sono negozi aperti o manifestazioni sportive, la notte più lunga qui è dedicata alla cultura, in una scoperta e riscoperta di quanto di bello c'è da vedere. Per esempio, il complesso museale di palazzo della Corgna e della Rocca medievale, come non si vedono spesso. Si cammina naso all'insù per le otto sale affrescate dai pittori della scuola del Pomarancio. Si leggono le storie della famiglia che aveva qui la sua residenza, le gesta di Ascanio della Corgna che si mescolano alle gesta epiche degli dei. La storia e la mitologia si lasciano poi superare in un'esperienza immersiva che coinvolge il visitatore. L'idea di queste aperture straordinarie è di Lagodarte impresa sociale in collaborazione con il comune.

